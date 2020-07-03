MALTEPE'DE EZİLEREK ÖLEN MAX İLE İLGİLENEN HAYVAN SEVER O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

MALTEPE'DE EZİLEREK ÖLEN MAX İLE İLGİLENEN HAYVAN SEVER O ANLARI ANLATTI

Maltepe'de otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden Max ile ilgilenen hayvan sever Eda Sarıbeyliler o anları anlattı.

Maltepe'de otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden Max ile ilgilenen hayvan sever Eda Sarıbeyliler o anları anlattı. Sarıbeyliler, Bu kişinin suçu mala zarar vermek olarak gözüküyor yasalarımızda. Ama o mal değil o benim köpeğim. Onun değeri her hangi bir malla eş değer olamaz dedi.

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Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir vatandaş otomobil ile yol ortasında uzanan köpeği ezdi. Sosyal Medya da gündem olan olaydan sonra hayvan severler duruma tepki gösterdi. Ezilerek ölen Max'e bakan Eda Sarıbeyliler Demirören Haber Ajansı'na (DHA) o anları anlattı.

ONU VETERİNERE GÖTÜRDÜM ÇÜNKÜ HAREKET ETMİYORDU

Eda Sarıbeyliler, Olayı ilk görenler güvenlik görevlileriydi. Max'in hareket etmediğini söylediler. Ben de Max'in yanına gittim. Onu veterinere götürdüm çünkü hareket etmiyordu, yerde yatıyordu. Tuvaletini de yattığı yere yapmıştı. Veteriner de filmler çekildikten sonra 'muhtemelen araba ezmiştir' şeklinde değerlendirdi. Ben de güvenlik görevlilerinden rica ettim görüntülere baktılar. Görüntülerden biz plakayı tespit edemedik. Gözükmüyor. Polise gittim. Daha geniş açıdan bakan kameralara bakıldı. Plaka tespit edildi, kişiye ulaşıldı. Kendi aramızda mevcut plakanın tam anlaşılmadığı görüntülerden o kişinin kim olduğunu tespit edemedik. Sonraki görüntülerle birlikte tespit edildi. Şikayetçi oldum İfadelerini kullandı.

BU KİŞİNİN SUÇU MALA ZARAR VERMEK OLARAK GÖZÜKÜYOR YASALARIMIZDA

Sarıbeyliler, Böyle bir durumda kimse tutuklanmıyor. İfade için çağrılmış. İfadesini verdi ondan sonra olay savcılığa gidiyor. Koronavirüs döneminden dolayı olay o bölgeye geç ulaştı. Savcılıkta başta takipsizlik diye düşünmüş savcı görüntüleri izlemeden. İzledikten sonra fikrini değiştirdi. Ben de görüştüm savcıyla. Takipsizlik kararı kaldı ve şuan bu aşamadayız şeklinde konuştu.

Sosyal medyada görüntüleri görenlerin destek mesajları attıklarını belirten Sarıbeyliler, destek olan herkese teşekkürlerini ileterek sözlerine şöyle devam etti

Bu kişinin suçu mala zarar vermek olarak gözüküyor yasalarımızda. Ama o mal değil o benim köpeğim. Onun değeri her hangi bir malla eş değer olamaz. Parasal bir değeri yok. Benim gözümde kimse ona bir değer biçemez. Başkası için önemli olmadığından yasalar da bu anlamda benim haklarımı savunan yasalar değiller. Bence bunun düzeltilmesi gerekiyor. Caydırıcı yasaların olması lazım ki, insanlar böyle şeyler yapamasın, ya da yaptıktan sonra da gidip evine yatıp rahat uyuyamasın. Bu çok basit bir şey gibi görünmesin.

MEDYAYA YANSIYAN OLAYLARIN SAYESİNDE YASANIN İYİLEŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Hayvan sever Kamuran Ereğli, Yasanın eksik kalması ve caydırıcı olmamasından dolayı günde birçok durumla karşılaşıyoruz. Bunlardan sadece bazıları medyaya yansıyor. Medyaya yansıyan olayların sayesinde bu yasanın iyileşmesini sağlayacağız. Çünkü insanların haberi olmuyor. İnsanların yasalar hakkında çok az bilgileri var. Yasada ne yazık ki, mal olarak gözüküyor bu canlılar. Böyle olduğu sürece bunun devamı gelecek. Çok güzel iyi gelişmeler var. Sayın Süleyman Soylu'nun da yaptığı hayvan timleri ve teşkilat içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili. Eminiz ki, bundan sonra yasal olarak birçok gelişme sağlanacak dedi.

Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde doktor olduğu iddia edilen aracıyla köpeği ezen kişinin yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Marmara Üniversitesi, Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE EZİLEREK ÖLEN MAX İLE İLGİLENEN HAYVAN SEVER O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

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