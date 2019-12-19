Maltepe'de Fatma Şengül'ü öldüren sanığa

MALTEPE'de 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde aynı iş yerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü evinin önünde silahla öldüren Zeynel Akbaş, oy çokluğu ile "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, karara muhalefet şerhi koydu. Başkan Kahraman, sanık ile maktulün aynı işyerinde çalıştığına dikkat çekerek, tanık olarak dinlenen işyeri arkadaşlarının sanık ile maktul arasında olumsuzluğa rastlanmadığını söylediklerini, bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanmasına muhalefet ettiğini belirtti.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Veysel Akbaş ve avukatı ile maktul Fatma Şengül'ın oğlu Koray Şengül, kızı Açelya Şengül ve avukatları katıldı.

Fatma Şengül'ün ailesinin avukatı Aylin Mert, Fatma Şengül'ün eşini kaybettikten sonra 3 çocuğunu büyüttüğünü, kanserle mücadele ettiğini belirterek, sanığın suçu canavarca hisle tasarlayarak işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve cezasında herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi.

Söz alan Fatma Şengül'ün oğlu Koray Şengül, "Olay günü bu adamın gülüşü hala aklımda. Sadece annemizi değil 'acabalarımızı da' öldürdü. Bu caninin en ağır ceza ile cezalandırılması temennimizdir" dedi.

Sanık Zeynel Akbaş, olay günü Fatma Şengül ile karşılaştığını belirterek, "Fatma hanımla karşılaştığımda, 'sen mi karşıma çıktın geri zekalı' demesiyle kendimi kaybettim. 5 dakika sonra da kendi kalbime ateş etim. 10 yıldır rahatsızım. Ruh halimin bozukluğuyla böyle bir şey olmuştur. Kontrolden geçmem iyi olur. Aklıselim olan bir kişi böyle bir şey yapmaz" dedi.

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Akbaş, "Kendimde olsam bu olay olmazdı. Rahatsızlığım nedeniyle ani tepkiyle yaptım. Pişmanım" dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Kısa bir ara veren mahkeme, oy çokluğu ile sanığı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Maktulün sanığa hakaret ettiğini, sanığın bu kızgınlıkla hareket ettiğini gerekçe gösteren mahkeme, "Haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü.

Mahkeme, vicdani kanaat ve sanığın olay sonrası davranışlarını gerekçe göstererek, sanık hakkında iyi hal indirimi yapmadı.

BAŞKAN KARARA MUHALİF KALDI

Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, karara muhalefet şerhi koydu. Başkan Kahraman, sanık ile maktulün aynı işyerinde çalıştığına dikkat çekerek, tanık olarak dinlenen işyeri arkadaşlarının sanık ile maktul arasında olumsuzluğa rastlanmadığını söylediklerini, bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanmasına muhalefet ettiğini belirtti. Başkan Kahriman, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması görüşünde olduğunu belirtti.

BASIN AÇIKMALASI

Fatma Şengül'ün Avukatı Aylin Mert ve ailesi duruşma sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

AVUKAT: İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ

Avukat Aylin Mert açıklamada şunları söyledi: Fatma Şengül 30 Mart tarihinde işe gitmek için evinin önüne çıktığında bilerek, isteyerek katledildi. Yargılamanın başından bu yana talep ettiğimiz şey şu; bu cinayet tasarlanarak işlenmiştir. Bu nedenle insan öldürme suçunun nitelikli halinden hüküm kurulması gereklidir ve bunun da karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Sanık direk Fatma'nın evden çıkmasını bekleyerek onu vurdu. 'Markete peynir almaya gidiyordum, sabahın o saatinde cebimde silahımla ve cebimde kurşunlarımla' dedi. 'Bana Fatma hakaret etti' dedi. 'Ne bakıyorsun bana' dediğini söyledi. ve bu mahkeme 'haksız tahrik vardır' dedi. 'Bu cinayet tasarlanarak işlenmedi, cinayetin basit hali söz konusudur' dedi, ağırlaştırılmış değil, müebbet hapis cezasından kapıyı açtı ve ardından haksız tahrik indirimi uyguladı. Karar kesinleşmiş değil. Bir üst mahkemeye taşıyacağız. İstinafa taşıyacağız.

"NE HAKLA İNDİRİM YAPTILAR"

Oğlu Koray Şengül şöyle konuştu: Sanığın baştan sona bütün yalanlarına rağmen ne hakla indirim yaptılar hala anlamış değilim. Soruyorum; hangi özür annemi bana geri getirecek. Anneme 5 defa kurşun sıkmış, dördü isabet etmiş. Bu tasarlayarak değil de nedir. Bu katilin cezası ağırlaştırılmış müebbetten aşağı değildi.

"ANNEMİN ADALETİ DEĞİL ERKEK ADALETİ İŞLEDİ"

Annesinin adaletinin değil erkek adaletinin işlediğini söyleyen Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, "Katil anneme 5 kurşun sıktı dördü öldürücü yerlerine isabet etti. ve katili 18 yıl ceza aldı. Bu adalet salonları her zamanki gibi katilleri korudu." ifadelerini kullandı.

- İstanbul