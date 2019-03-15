Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Feci Kaza: 1 Yaralı

Maltepe'de Feci Kaza: 1 Yaralı

23 dakika önce

Maltepe D100 karayolunda bir servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Maltepe'de Feci Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Maltepe D100 karayolunda bir servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası minibüs şoförü ağır yaralandı.

Olay, 02.00 saatlerinde, Maltepe D100 karayolu Gülsuyu Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Engin Gül yönetimindeki 34 LIS 554 plakalı servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle D100 karayolu sahil yol ayrımında hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından bir süre sürüklenen minibüs bariyerleri aşarak yeşil alanda durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs içerisinde sıkışan Gül'ü çıkartarak ambulansa bindirdi. Gül, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Engin Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 03:32:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Feci Kaza: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]