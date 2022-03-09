Maltepe'de feci kaza: 25 metreden çocuk parkına uçtu - Son Dakika
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Maltepe'de feci kaza: 25 metreden çocuk parkına uçtu

09.03.2022 00:57
Maltepe'de feci kaza: 25 metreden çocuk parkına uçtu

Maltepe'de dik rampada geri kaçan otomobil 25 metreden çocuk oyun parkına uçtu.

Maltepe'de dik rampada geri kaçan otomobil 25 metreden çocuk oyun parkına uçtu. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Geri kaçan otomobilin uçtuğu sırada çocuk parkında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, akşam saatlerinde Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmiye S. hakimiyetindeki 52 HU 061 plakalı otomobil, Çınar Caddesi'ndeki dik rampayı çıkmaya çalışırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak 25 metre yükseklikten çocuk oyun parkına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Öte yandan geri kaçan otomobilin uçtuğu sırada çocuk parkında kimsenin olmaması faciayı önledi. Çocuk parkına uçan otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"Allah muhafaza çocuklarda olabilirdi"

Kazayı gören mahalle sakini Sedat Safi, "Bu rampadan otomobil çocuk parkına uçtu. Allah muhafaza parkta çocuklarda olabilirdi. Bu rampadan senede 7,8 kez araç uçuyor. Burada ille de birinin ölmesi mi gerekiyor. Yetkililerden önlem almasını istiyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

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Otomobil, Maltepe, Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de feci kaza: 25 metreden çocuk parkına uçtu - Son Dakika


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