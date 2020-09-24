Maltepe'de firar eden tavus kuşlarından Arda isimli tavus kuşu bulundu - Son Dakika

Maltepe'de firar eden tavus kuşlarından Arda isimli tavus kuşu bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de bir iş yerinin çatı katındaki kafeste bulunan tavus kuşları çalışanlar tarafından beslenildikleri sırada uçarak gözden kaybolmuştu. Kaybolan tavus kuşlarından "Arda" isimli tavus kuşu bir esnaf tarafından bulundu. Arda isimli tavus kuşunun eşi, Tülin isimli tavus kuşu için arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatı katında bulunan kafeste hobi amaçlı beslenen tavus kuşları yem verildiği sırada uçarak karşı binanın çatısına konmuş, daha sonra çatıdan çatıya uçan tavus kuşları gözden kaybolmuştu. Kaybolan tavus kuşlarından Arda isimli tavus kuşu Maltepe'de bir esnaf tarafından bulundu. Arda isimli tavus kuşunun eşi Tülin isimli tavus kuşundan henüz bir haber alınamadı. Kaybolan tavus kuşlarından Arda tavus tavus kuşunun bulunmasına çok mutlu olan iş yeri çalışanları hala kayıp olan Tülin isimli tavus kuşunun bulunması için Maltepeli vatandaşlardan yardım istedi.

Bir yandan mutlu bir yandan üzüntülüyüz

Kaybolan tavus kuşlarından birinin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yavuz Bircan, "Yaklaşık 4 gündür kayıp olan 2 tavus kuşumuzdan erkek olanı yani "Arda" isimli tavus kuşumuz Maltepe'de esnaf olan bir arkadaşımız sayesinde bulundu. Bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduk ama bir yandan eşi kayıp çok üzüntülüyüz. Umarız ki Arda isimli tavus kuşumuzun eşi Tülin isimli tavus kuşu da kısa sürede bulunur. Arda isimli tavus kuşumuzun sağlık durumu çok iyi inşallah Tülin isimli tavus kuşumuzunda bulunduğu haberini alırız" diye konuştu.