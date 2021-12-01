Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika

Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Maltepe'de AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu.

Maltepe'de AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu. İstanbul'da lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yan yatan geminin kurtarılma bekleyişi sürüyor. Yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi. Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle geçtiğimiz gün Kumcular İskelesine demirli olan gemilerden AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturmuştu. Gece boyunca etkili olan kuvvetli lodos sonrası karaya oturan gemi yan yatmıştı. İstanbul'da lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yan yatan geminin kurtarılma bekleyişi sürüyor. Öte yandan yan yatan geminin son hali havadan böyle görüntülendi. (Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Elyesa Karatepe/İHA)

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