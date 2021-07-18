Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi - Son Dakika

Maltepe'de şarampole devrilen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Orhan Çetin idaresindeki 06 LIF 53 plakalı kamyonet, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde yokuş aşağı ilerlerken freninin boşalması üzerine kontrolden çıktı.

Kamyonetin sürücüsü Çetin, araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada kamyonet, inşaat halindeki ve sacla kaplanmış kaldırımdan 10 metre aşağıya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Orhan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonetle yokuş aşağı ilerlerken virajı aldığı sırada frenin çalışmadığını, bu nedenle araçtan aşağıya atladığını söyledi.

Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.