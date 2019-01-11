Maltepe'de Genç Kız Düşen Asansörde Mahsur Kaldı
1 saat önce
Maltepe'de genç kız düşen asansörde mahsur kaldıİSTANBUL - Maltepe'de 16 yaşındaki genç kız apartmanın 1'inci katından zemin kata düşen asansörde mahsur kaldı.
Maltepe
'de genç kız düşen asansörde mahsur kaldı
İSTANBUL - Maltepe'de 16 yaşındaki genç kız apartmanın 1'inci katından zemin kata düşen asansörde mahsur kaldı. İtfaiye
ekiplerince kurtarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, bu sabah Maltepe Fındıklı
Mahallesi Çamoba Sokağı Lalizar apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Yaren Kara 1'inci kattan asansöre bindi. Asansör biranda bilinmeyen bir nedenden zemin kata düştü. Genç
kız düşen düşme sonucu zemin katta sıkışan asansörde mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan asansörden kurtarılan Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
Trabzonspor'un Genç Oyuncusu Yusuf Yazıcı: Fenerbahçe Galibiyetini Unutamıyorum
Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu
İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Jhonny Lucas'a Övgü Yağdırdı