Maltepe'de gençlerin 'renkli' rekabeti - Son Dakika

Maltepe Belediyesi, gençler için renkli etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz hafta Go-Kart ile eğlenen Maltepeli gençler, bu kez Paintball etkinliğinin tadını çıkardı.

Maltepe Belediyesi, gençlerin bir arada hem spor yaptığı hem eğlendiği etkinlikler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Maltepeli gençleri Go-Kart ile buluşturan Maltepe Belediyesi, bu kez de Paintball etkinliği düzenledi. Her iki etkinlik de ücretsiz olarak düzenlenirken gençler, eğitmenlerin gözetiminde güvenli bir ortamda eğlencenin tadını çıkardı.

Karşılıklı stratejiler

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik, Maltepe'nin Başıbüyük Mahallesi'nde gerçekleşti. Paintball alanında iki gruba ayrılan gençler, karşılıklı stratejiler geliştirerek birbirlerine üstün gelmeye çalıştı. Renkli ve yumuşak bilyelerle birbirlerini boyayan gençler, rekabeti eğlenceden uzaklaşmadan, centilmence ortaya koydu. Eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL