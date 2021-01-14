Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

Maltepe\'de geri dönüşüm deposunda yangın
Son Güncelleme: 14.01.2021 22:22

MALTEPE'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MALTEPE'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika
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