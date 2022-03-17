Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada

17.03.2022 10:40

Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar.

Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada

Maltepe'de eşofman çalan çocuk hırsız güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL - Maltepe'de giyim mağazasına giren 3 kadın ve yanlarındaki küçük çocuk eşofman takımını çaldı. Kadınlar iş yeri çalışanını oyalarken küçük çocuk eşofman takımını alarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları mağaza içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir giyim dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, giyim dükkanında çalışan Cuma Serçek dükkanın içinde bulunduğu sırda 3 kadın ve bir çocuk içeri girdi. Müşteri gibi içeri giren şahıslar reyonda bulunan bir ürüne yönelerek fiyat sormaya başladı. Reyon görevlisi Cuma Serçek müşteri gibi davranan şahıslarla ilgilenirken şahısların yanında gelen küçük çocuk reyonda bulunan eşofman takımını aldığı gibi mağazadan koşarak kaçtı. Hırsızın mağazadan çıktığını gören şahıslar da hemen mağazadan çıkarak uzaklaşmaya başladı. Olup bitenden şüphelenen mağaza çalışanı Cuma Serçek güvenlik kameralarını izlediğinde olup biteni anladı. Öte yandan hırsızların mağaza çalışanını oyladığı ve küçük çocuğun hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görevli Cuma Serçek, "Olay sabah saatlerinde oldu. 3 kadın müşteri gibi mağazaya girdiler. Girer girmez mankenin üzerinde bulunan bir eşofmanın fiyatını sordu. Ben hal ve hareketlerinde şüphelendim beni mağazanın arka tarafına doğru götürdüler. Bende arkadaşımı çağırdım içeri gelmesi için 3 kişi oldukları için beni oyalamak için mankenin üzerinde bulunan elbisenin fiyatını sordu. O sırada ona hizmet ederken arkadan küçük bir çocuk reyonda bulunan eşofmanı aldığı gibi dışarı kaçtı. Zaten çocuk çıkar çıkmaz beni oyalayan kadınlarda dışarı çıkıp gittiler. Ben hallerinden şüphelendim hemen kameraları izledim. Yapılan hırsızlığı fark ettim. Peşlerinden koştum caddenin başında yakaladım polislerde vardı orda şikayetçi oldum. İlk defa böyle hırsızlık olayı yaşadım" dedi.

Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada
Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:12:04. #1.13#
SON DAKİKA: Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement