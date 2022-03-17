Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Giyim mağazasına müşteri gibi girdiler, eşofman çalıp kaçtılar...Hırsızlık anları kamerada

Maltepe'de eşofman çalan çocuk hırsız güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL - Maltepe'de giyim mağazasına giren 3 kadın ve yanlarındaki küçük çocuk eşofman takımını çaldı. Kadınlar iş yeri çalışanını oyalarken küçük çocuk eşofman takımını alarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları mağaza içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir giyim dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, giyim dükkanında çalışan Cuma Serçek dükkanın içinde bulunduğu sırda 3 kadın ve bir çocuk içeri girdi. Müşteri gibi içeri giren şahıslar reyonda bulunan bir ürüne yönelerek fiyat sormaya başladı. Reyon görevlisi Cuma Serçek müşteri gibi davranan şahıslarla ilgilenirken şahısların yanında gelen küçük çocuk reyonda bulunan eşofman takımını aldığı gibi mağazadan koşarak kaçtı. Hırsızın mağazadan çıktığını gören şahıslar da hemen mağazadan çıkarak uzaklaşmaya başladı. Olup bitenden şüphelenen mağaza çalışanı Cuma Serçek güvenlik kameralarını izlediğinde olup biteni anladı. Öte yandan hırsızların mağaza çalışanını oyladığı ve küçük çocuğun hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görevli Cuma Serçek, "Olay sabah saatlerinde oldu. 3 kadın müşteri gibi mağazaya girdiler. Girer girmez mankenin üzerinde bulunan bir eşofmanın fiyatını sordu. Ben hal ve hareketlerinde şüphelendim beni mağazanın arka tarafına doğru götürdüler. Bende arkadaşımı çağırdım içeri gelmesi için 3 kişi oldukları için beni oyalamak için mankenin üzerinde bulunan elbisenin fiyatını sordu. O sırada ona hizmet ederken arkadan küçük bir çocuk reyonda bulunan eşofmanı aldığı gibi dışarı kaçtı. Zaten çocuk çıkar çıkmaz beni oyalayan kadınlarda dışarı çıkıp gittiler. Ben hallerinden şüphelendim hemen kameraları izledim. Yapılan hırsızlığı fark ettim. Peşlerinden koştum caddenin başında yakaladım polislerde vardı orda şikayetçi oldum. İlk defa böyle hırsızlık olayı yaşadım" dedi.