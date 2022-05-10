Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

10.05.2022 15:36

Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi İstanbul'da farklı ilçelerde kaçakçılık operasyonu Maltepe'de tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kaçakçı şahısların kullandığı ve 1+1 olarak görünen...

Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

İstanbul'da farklı ilçelerde kaçakçılık operasyonu

İSTANBUL - Maltepe'de tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kaçakçı şahısların kullandığı ve 1+1 olarak görünen evin aslında 2+1 olduğu, diğer odanın dolap görünümlü bir kapı ile kapatıldığı ve oradan özel olarak geçiş yapılabildiği tespit edildi. Gizli bölme içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 adet 2 ton 782 litre ağırlığında dolu alkollü içki şişesi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Pendik ve Fatih'te de yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan 1 milyon 350 bin dal boş makaron, 560 kilogram kıyılmış tütün, 28 bin dal doldurulmuş makaron ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Maltepe ilçesinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan denetimlerde, konutun 1+1 olarak göründüğü, ancak aslında 2+1 olduğu, diğer odanın dolap görünümlü bir kapı ile kapatıldığı ve oradan özel olarak geçiş yapılabildiği tespit edildi. Bu şekilde tasarlanmış gizli bölme içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan; 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 adet 2 ton 782 litre ağırlığında dolu alkollü içki şişesi, 45 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 50 adet boş şişe, 70 adet bilyeli kapak ele geçirildi.

Pendik ve Fatih'te de operasyon yapıldı

Ayrıca aynı tarihte Pendik ve Fatih ilçelerinde tespiti yapılan 2 adres ile bu adresler önünde park halinde olan 2 araçta gerçekleştirilen denetimlerde ise piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan; 1 milyon 350 bin dal boş makaron, 560 kilogram kıyılmış tütün, 28 bin dal doldurulmuş makaron, 286 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektrikle çalışan sigara sarma makinası, 2 adet kompresör, 62 bin adet yaprak sigara kağıdı, 720 adet her biri 1 litre hacminde dolu şişe içerisindeki alkollü sıvı, 168 adet her biri 20cc hacminde dolu alkol kiti ele geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

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Maltepe'de 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Maltepe'de 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL'lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi - Son Dakika
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