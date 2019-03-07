Maltepe'de Gölette Kadın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Haber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA Maltepe'de bulunan bir gölette su yüzeyinde kadın cesedi bulundu.
Haber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul
DHA Maltepe
'de bulunan bir gölette su yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Bölgeye polis, itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.
Zümrütevler Büyükbakkalköy yolu üzerinde bulunan gölette su yüzeyinde saat 15.30'da kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
ve itfaiye ekipleri, gölette su yüzeyindeki cesedi çıkartamadı. Bölgeye deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar istendi. Dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla cesedi kıyıya çıkarttı. Yapılan inceleme üzerinden kimlik çıkmayan ceset adli tıp kurumuna sevk edildi. 47 yaşlarında bir kadına ait olduğu anlaşılan ceset ile ilgili kimlik çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cesedin dalgıçlar tarafından çıkartılması
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yerindeki ambulans ekipleri
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:40 Kaynak: DHA
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