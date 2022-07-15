Maltepe'de hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Maltepe'de hafif ticari araç alev alev yandı

15.07.2022 20:07

MALTEPE'de ormana piknik yapmaya giden kişinin hafifi ticari aracı alev alev yandı.

MALTEPE'de ormana piknik yapmaya giden kişinin hafifi ticari aracı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında, Fındıklı Başıbüyük orman yolunda meydana geldi. Ormana piknik yapmaya gelen kişinin hafif ticari aracından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçtaki yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


YORUMLAR
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Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı Eğlence kasabası 'Kovboy Park' alev alev yandı Eğlence kasabası 'Kovboy Park' alev alev yandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

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