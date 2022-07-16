MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

16.07.2022 09:58

MALTEPE'de ormana piknik yapmaya giden kişinin hafifi ticari aracı alev alev yandı.

MALTEPE'de ormana piknik yapmaya giden kişinin hafifi ticari aracı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında, Fındıklı Başıbüyük orman yolunda meydana geldi. Ormana piknik yapmaya gelen kişinin hafif ticari aracından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçtaki yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Tragger, İtfaiye, Ormana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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