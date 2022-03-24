MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLALAR ATARAK 3 ARACA ÇARPTI 5 YARALI - Son Dakika
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MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLALAR ATARAK 3 ARACA ÇARPTI 5 YARALI

24.03.2022 10:48

MALTEPE'de bir cip önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.

MALTEPE'de bir cip önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç karşı şeritten gelen üç araca çarparak durabildi. Kaza da 5 kişi yaralandı.

Kaza, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen Emre Varol Güneş yönetimdeki 34 BZJ 232 plakalı cip aynı istikamette ilerleyen Erol Şişman 46 NA 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak karşı şeritten gelen 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza yaralanan Emre Varol Güneş, Erol Şişman, Zeynep Yazar, Musa Palaz, Meliha Palaz toplam 5 kişiye ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle iki şeritte yoğun trafik oluştu. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza karışan bir kadın 'Takla atan araç karşı şeritten buraya geldi. İki kişi gördüm yaralı. Diğer tarafta kaza oluyor. Bir araç takla atarak bu şeritte geliyor. Evet benim aracım da kazaya karıştı. Sadece kızım kaşından yaralandı. Herhangi gibi bir şey yok' dedi. Kazaya karışan başka bir kişi 'Beyaz araba hafif ticari araca vurdu. O araç da karşı şeride geçti. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik oluştu. dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLALAR ATARAK 3 ARACA ÇARPTI 5 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLALAR ATARAK 3 ARACA ÇARPTI 5 YARALI - Son Dakika
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