Maltepe'de hafriyat yüklü kamyon binaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

MALTEPE'de hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak hızla bir apartman duvarına çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı.

Kaza 09.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Vişneli Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Halil Kemaloğlu'nu kullandığı 34 GK 7720 plakalı hafriyat kamyonu inşaat alanından aldığı hafriyatı götürmek isterken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kamyon aydınlatma direği ve bir otomobile çarptıktan sonra bir binanın giriş katına çarparak durabildi. Kazayı gören vatanadaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekipleirne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapandı.

"5 DAKİKA ÖNCE BEN GEÇTİM, YA BENİ ALTINA ALSAYDI?"Kaza nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşandı. Binada yaşayan Ahmet Aksu, "5 dakika önce buradan aracımı aldım işe gittim. Kaza oldu diye telefon geldi. 5 dakika önce ben geçiyordum, ya beni altına alsaydı?" diye konuştu. Başka bir bina sakini, "kahvaltı yapıyorduk. Büyük bir gürültü geldi. Çok korktuk" diye konuştu.