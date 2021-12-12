Maltepe'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Maltepe'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Elifli Sokak'ta bulunan halı yıkama atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Atölyenin bitişiğindeki lokanta ve oto yıkamacıdaki görevliler, damacana ve yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak müdahale etmesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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