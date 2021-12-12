Maltepe'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Atölyenin bitişiğindeki lokanta ve oto yıkamacıdaki görevliler, damacana ve yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı