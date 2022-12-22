Hasta almaya giden ambulansın önünü keserek ısrarla yol vermedi! O anlar kamerada - Son Dakika
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Hasta almaya giden ambulansın önünü keserek ısrarla yol vermedi! O anlar kamerada

22.12.2022 10:58

Maltepe'de D-100 karayolunda otomobil sürücüsü, hasta almaya giden ambulansın önünü keserek yol vermedi. Otomobil sürücüsü, yolda şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek kendisini geçmesine izin vermedi. O anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün gece saatlerinde Maltepe mevkiinde D -100 Karayolunda yaşandı. Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi. Otomobil sürücüsü şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek yol vermedi.

YOLU KAPADI, ZİKZAKLAR ÇİZDİ

Yolda ilerlemek için şerit değiştiren ambulansın önünü sürekli keserek yolunu tıkayan sürücünün yaptıkları şaşkına çevirdi. Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak zikzaklar çizdiği o anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de hasta almaya giden ambulansın önünü keserek yol vermeyen sürücü kamerada

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KAPATTI

Görüntülerde ambulans şoförünün sollamaya çalıştığı sırada otomobil sürücüsünün otomobilini ambulansın önüne kırdığı, yol isteyen ambulans şoförüne yol vermek yerine önünü kapattığı görülüyor.

Maltepe'de bir araç hasta almaya giden ambulansın önünü keserek yol vermedi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Canan Tok: Bir gün kendinin ya da bir yakininin canini kurtarmaya giden ambulansa, ayni sekilde biri de engel olur da görür.. Bu ne terbiyesizlik, ne ahlaksizlik. Bu insan olmamakla alakali bir hareket. Bu hareketi yapan, ben insanim demesin! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta almaya giden ambulansın önünü keserek ısrarla yol vermedi! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta almaya giden ambulansın önünü keserek ısrarla yol vermedi! O anlar kamerada - Son Dakika
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