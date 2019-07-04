Maltepe'de hastane inşaatı bahçesinde minibüs yandı
1 saat önce
Maltepe'de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:28 Kaynak: İHA
'de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Maltepe Başıbüyük'te bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL
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