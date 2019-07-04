Son Dakika Haberleri: Maltepe'de hastane inşaatı bahçesinde minibüs yandı
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Maltepe'de hastane inşaatı bahçesinde minibüs yandı

2 saat önce

Maltepe'de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı.

Maltepe'de bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Maltepe Başıbüyük'te bir hastane inşaatının bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Halit Arslan/İHA)
Maltepe'de hastane inşaatı bahçesinde minibüs yandı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
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