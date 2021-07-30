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Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı - Son Dakika

Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı

30.07.2021 09:31

Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı Maltepe'de dolandırıcı müteahhit iddiası: Binlerce lira ile ortadan kayboldu Maltepe'de henüz inşaat çalışmaları başlamayan binadan 15 kişiye, ortalama 200'er bin TL'den daire satan müteahhit,...

Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı

Maltepe'de dolandırıcı müteahhit iddiası: Binlerce lira ile ortadan kayboldu

İSTANBUL - Maltepe'de henüz inşaat çalışmaları başlamayan binadan 15 kişiye, ortalama 200'er bin TL'den daire satan müteahhit, apartmanın yapımını başka bir firmaya devretti, ardından vatandaşlardan aldığı paralarla birlikte ortadan kayboldu. 15 kişinin mağdur edildiği olay sonrası kişi başı ortalama 200 bin TL civarında para kaptıran mağdurlar savcılığa giderek şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Maltepe'de faaliyet gösteren Atakan E. isimli müteahhit yıkılacak olan bir binanın yerine inşa ettireceğini söylediği apartmanın dairelerini önceden anlaştığı 15 kişiye kişi başı yaklaşık 200 bin TL civarında fiyata sattı. Aradan yaklaşık 1 sene geçmesi üzerine eski binanın yıkılmadığını gören vatandaşlar yaptıkları araştırmada, kendilerine daireleri satan müteahhitin iflas ettiğini ve apartmanın yapımının başka bir firmaya devredildiğini öğrendi. Parayı ödemelerine rağmen evlerine kavuşamayarak mağdur olduğunu belirten vatandaşlar, daire karşılığında peşin olarak verdikleri parayı almak üzere müteahhit Atakan E. ile iletişime geçmek istese de geri dönüş alamadı. Kişi başı ortalama 200 bin TL civarında paralarını kaptırdıklarını iddia eden daire alıcıları durumu savcılığa taşıdı.

"Ev sahibi olma hayaliyle peşinat verdik"

Ev alma hayaliyle dolandırıldıklarını iddia eden Murat Eker, "2018 yılında burada bulunan eski bir binanın yıkıldıktan sonra yerine dikilecek olan yeni binadan 350 bin lira değerinde olan ev için 100 bin lira peşinat vererek daire aldık. Aradan 1 sene geçmiş olmasına rağmen yıkılacağı söylenen bina yıkılmadı. Aslında o dönemde de müteahhitten şüphelenmiştik fakat parayı verdiğimiz için elimiz kolumuz bağlıydı. Kısa bir süre sonra bize olmayan daireleri satan müteahhitin battığını duyduk. Dikilecek olan bina başka bir firmaya devredilmiş. Yeni gelen firma bizden ekstra olarak 100 bin lira daha istedi. Biz de ev sahibi olma hayaliyle onu da verdik" dedi.

"15 kişinin parasını alıp ortadan kayboldu"

200 bin lira parasını henüz geri alamadığını belirten Eker, "Fakat yeni gelen firma önceki müteahhit olan kişiye verdiğimiz paralardan sorumlu olmadığını belirtti. Biz de bizi daireleri ilk satan kişiyle irtibat kurmaya çalıştık fakat hiçbir geri dönüş alamadık. Telefonlarımıza dahi çıkmıyor. İşin daha kötü tarafı bu olayda 15 kişi daha bu şekilde mağdur edildi. Duyduğumuza göre telefonlarımıza çıkmayan müteahhit Tuzla civarında yaşıyormuş. Bizim paralarla gününü gün ediyor. Şu an ben kirada oturuyorum. Parasını verdiğim evime giremiyorum. Diğer mağdurlarla birlikte savcılığa da suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı
Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı
Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı
Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı
Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı
Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı
Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı

Türk Lirası, Maltepe, İnşaat, İflas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de hayali daireleri 15 kişiye satan müteahhit binlerce lira ile kayıplara karıştı - Son Dakika


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