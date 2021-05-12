Maltepe'de hayata engel yok - Son Dakika

Pandemi koşulları sebebiyle eğitimlere ara verilen 870 metrekare alan üzerine kurulu olan merkezde engelli vatandaşları hayata katmak, toplumla iç içe olmalarını sağlamak ve üreten bireyler haline getirmek için çalışmalar yapılıyor. Sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği merkezde engelli vatandaşların iş hayatına ve sosyal hayata katılımları teşvik edilecek.

Merkezde down sendromlu çocukların çalıştığı Sevgi Kafe de bulunuyor. Engelli bireyleri topluma kazandırmak için kurulan ve iki bölümden oluşan merkezin 117 metrekarelik "Sevgi Kafe" bölümünde istihdam edilen 4 engelli genç, kendi emekleriyle para kazanarak bütçelerine katkıda bulunuyor.