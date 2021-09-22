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Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı

22.09.2021 12:06

Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı 'Interpol tuzağıyla' 350 bin liralık vurgun Mağdur avukatı Sinan Keskin konuştu Maltepe'de ücretsiz hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcıların ağına düşen genç kadın, 350 bin lira dolandırıldı.

Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı

'Interpol tuzağıyla' 350 bin liralık vurgun

Mağdur avukatı Sinan Keskin konuştu

İSTANBUL - Maltepe'de ücretsiz hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcıların ağına düşen genç kadın, 350 bin lira dolandırıldı. Şüpheli şahısların sahte belgeler düzenleyerek 'Interpol'den arıyoruz' tehditlerine dayanamayan kadın gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Dolandırıcıların yeni hedefi hayvanseverler oldu. İddiaya göre, Maltepe'de yaşayan S.T. isimli genç kadın ücretsiz bir şekilde hayvan sahiplendiren bir site üzerinden almak istediği cins köpek için ilan sahibiyle iletişime geçti. İlanı veren şüpheli şahıs, S.T. isimli genç kadınla anlaşmaya vardı. Birkaç gün sora genç kadını arayan şüpheli şahıs, kendisinin Londra'da yaşadığını köpeğini de Türkiye'ye gönderebilmesi için bazı evrak masrafların olduğunu belirterek bir miktar para göndermesini istedi. Parayı göndermiş olmasına rağmen köpeği gelmeyen S.T., karşı taraf ile iletişime geçtiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

Dolandırıcıların son oyunu Interpol

Şüpheli şahıslar, S.T.'yi hayvan ticareti yapmakla suçlayarak şikayetçi olmamak için bir miktar daha para göndermesini istedi. Tehditler karşısında çaresiz kalan S.T. istenilen miktarı şüpheli şahısların banka hesabına gönderdi. Öte yandan, genç kadını dolandıran şahısların içerisinde yer aldığı iddia edilen kişilerden birisi ise Interpol adıyla düzenlediği sahte belgelerle, genç kadına ulaşarak kendisinin 'uluslararası hayvan ticareti' yaptığını belirtip hapis cezası almaması için hesaplarına para yatırmasını aksi takdirde hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirtti. Dolandırıcıların son oyununa da kurban olan genç kadın toplamda 350 bin lira parasını kaptırdı.

Tehdit ve şantajların artması üzerine durumu bir arkadaşına anlatan genç kadın dolandırıldığını anlayınca şüpheli şahıslardan şikayetçi oldu. Savcılık kararı sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

"Tam 350 bin lira dolandırıldı"

Olaya ilişkin konuşan mağdur avukatı Sinan Keskin, "Ücretsiz hayvan sahiplenmek isteyen müvekkilim bir site üzerinden bir hayvan sahibi olduğunu iddia eden ve ilan veren kişiyle iletişime geçiyor. Karşı taraf ilk olarak köpeğin Londra'da olduğunu ve bazı kargo masraflarının karşılanması gerektiğini belirterek para talebinde bulunuyor. Köpek müvekkilime ulaşmayınca karşı taraf tehdit ve şantaja başvuruyor. Son olarak ise yine aynı ekibin içerisinde bulunan kişiler sahte belgeler düzenleyerek müvekkilime Whatsapp üzerinden 'uluslararası hayvan ticareti' yaptığını belirterek ya para cezasını ödemesini ya da hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirtiyor. Bu olaylar sonrası müvekkilim tam 350 bin lira dolandırıldı. Bizim bu belirttiğimiz olayların tamamı resmi ve dekontludur. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele'ye resmi yazısını yazdı. Şüphelilerin isim ve adresleri tespit edildi. Bizim beklentimiz şu ki; Savcılık makamının adresleri tespit edilen şüpheliler için bir an önce arama, yakalama, el koyma ve tutuklama tedbirlerini hükmetmesidir" diye konuştu.

Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı
Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı
Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı
Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı

Türk Lirası, Maltepe, Türkiye, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol tuzağıyla' 350 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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