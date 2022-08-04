MALTEPE'DE SOKAKTA KEDİ BESLEDİKLERİ İÇİN DARBEDİLDİLER İDDİASI - Son Dakika
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MALTEPE'DE SOKAKTA KEDİ BESLEDİKLERİ İÇİN DARBEDİLDİLER İDDİASI

04.08.2022 09:24
MALTEPE'DE SOKAKTA KEDİ BESLEDİKLERİ İÇİN DARBEDİLDİLER İDDİASI

MALTEPE'de hayvanseverlerin, besledikleri kedilerden rahatsız olan sokak sakinleri ve esnaf tarafından darbedildikleri iddia edildi.

MALTEPE'de hayvanseverlerin, besledikleri kedilerden rahatsız olan sokak sakinleri ve esnaf tarafından darbedildikleri iddia edildi.

İddiaya göre, Feyzullah Mahallesi Esenler Sokak'ta yaşayan Damla ve Özgür Batan çifti başka hayvanseverlerle birlikte besledikleri kediler nedeniyle sokak sakinleri tarafından belediyeye şikayet edildi. Belediye ekipleri şikayete dayanarak, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde çiftin kediler için koyduğu sokaktaki kulübeleri kaldırdı. Kulübelerin kaldırıldığını duyan Batan çifti bazı hayvanseverlerle birlikte sokağa gitti. Sokakta kedilerden rahatsız olduklarını söyleyen sokak sakinleri ve esnafla aralarında tartışma çıktı. Batan çifti ile bazı hayvanseverler, tartışma sırasında sokak sakinleri ve esnaf tarafından darbedildiklerini iddia etti.

"HAYVANLARI KORUYUP ONLARI BESLEDİĞİMİZ İÇİN BİZİ DARBETTİ"

Eşiyle birlikte darbedildiğini söyleyen Damla batan, "Burada hayvanları besleyen bir gönüllüyüm. Kedilerin kulübelerinin alınacağını öğrendim. Eşimle birlikte gelerek bakmak istedik. Esnafla konuşurken birdenbire saldırıya uğradık. Hayvanları koruyup onları beslediğimiz için içlerinden biri bizi darbetti. Bahaneleri de kedilerden rahatsız oluyorlarmış. Kedilerde pire varmış. Bu kediler 5-6 senedir burada. Kedilerin burada olmasından bazı insanlar şikayetçi. Kedileri düzenli beslediğim için ben ve eşim darbedildik. Bana saldıranları tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim. Para cezasını ödeyecekleri için şikayetçi olmadım. Barınaklar kalktı. Mahallede bir arkadaşımız başka kulübe getirdi" dedi.

"ESNAF HAYVANLARIN GÖZ ZEVKİNİ BOZDUKLARINI DİLE GETİRDİLER"Damla Batan gibi darbedildiğini iddia eden Ebru Palaska da, "Buradaki bütün hayvanları kendimiz besliyoruz. Mama ve kulübelerini biz temin ediyoruz. Kimsenin bize bir desteği olmuyor. Burada oturanlar, çevre esnaf hayvanların görsel göz zevkini bozduklarını dile getirdiler. Hayvanları buradan kaldırarak şikayetçi olacaklarını söylediler. Burası senelerdir hayvanların sokağı. Belediye çalışanları buranın temizliğini dahi yapmıyorlar. Buranın temizliğini de biz yapıyoruz. Buradaki halk buradaki alkol şişelerinden rahatsız olmuyor da buradaki dilsiz hayvanlardan mı rahatsız oluyorlar. Ağızları var, dilleri yok. Hakaretler, tehditler. Mahallede oturan esnaf, bina sakinleri birleşip kulübeleri kaldıracaklarını söylediler. O sabah da kulübeleri kaldırdılar. Üzerlerimize yürüdüler. Damla hanımın üzerine yürüyüp eşini yumrukladılar. Damla hanımın saçını çektiler. O kargaşada ben de darbedildim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:  -------------------------Sokaktaki kedilerden görüntü -Kedilere mama veren hayvan severler -Damla Batan ile Ebru Palaska röp -Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Esenler, Güncel, Son Dakika

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