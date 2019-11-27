Son Dakika › Güncel › MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞET - Son Dakika
MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞET
6 saat önce
Haber: istanbul DHAMaltepe'de iki kişi, ağaçta mahsur kalan kediyi köpeklere saldırttı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
Haber: istanbul DHA
Maltepe'de iki kişi, ağaçta mahsur kalan kediyi köpeklere saldırttı. Görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan kişiler hayvanseverlerin tepkisine çekti.
Maltepe sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, köpekler gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi farketti. Kediyi ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşüren kişi köpeklere parçalatırken yanındaki kişi ise görüntüledi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanselerler tepki gösterdi.
Görüntü Dökümü:
--------
-Olay anı
Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan imza Şeyma Subaşı, direk dansı pozunu "Yine yaptım" notuyla paylaştı