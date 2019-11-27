Son Dakika Haberleri: Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşet
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Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşet

6 saat önce

MALTEPE'de iki kişi, ağaçta mahsur kalan kediyi köpeklere saldırttı.

Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşet, System.String[]

MALTEPE'de iki kişi, ağaçta mahsur kalan kediyi köpeklere saldırttı. Görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan kişiler hayvanseverlerin tepkisine çekti.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, köpekler gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi farketti. Kediyi ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşüren kişi köpeklere parçalatırken yanındaki kişi ise görüntüledi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler tepki gösterdi.


Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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