Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşet

MALTEPE'de iki kişi, ağaçta mahsur kalan kediyi köpeklere saldırttı. Görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan kişiler hayvanseverlerin tepkisine çekti.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, köpekler gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi farketti. Kediyi ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşüren kişi köpeklere parçalatırken yanındaki kişi ise görüntüledi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler tepki gösterdi.