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maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı

6 saat önce

MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞETE 3 GÖZALTIRamazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı.

MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞETE 3 GÖZALTI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmasınının ardından harekete geçen polis, olayla ilgili olarak yaşı 18'in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan, vahşet anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

Köpekler ise Maltepe Hayvan Barınağı'na götürüldü.

maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı

Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:21 Kaynak: DHA
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