Maltepe'de hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı... O anlar kamerada

20.11.2022 16:13

Maltepe'de hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı.

Maltepe'de hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı... O anlar kamerada

Maltepe'de eli bıçaklı şahıs kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, sokak ortasında eline aldığı bıçakla hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye çalıştı. Adrese gelen polis ekiplerince ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunlar yasayan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yanına aldığı bıçakla sokak ortasında hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şahsın sakinleştirmeye çalıştığında ise bıçakla tehdit ederek uzaklaştırdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kısa süreç içerisinde şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşamazken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı... O anlar kamerada - Son Dakika

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