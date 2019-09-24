Maltepe'de hemşirenin öldüğü kazada sanıklara hapis cezası

*Bir önceki celsede 80 bin TL kefalet ile serbest bırakılan sanıklar Merve Köstereli ile Tunç Öcal'a hapis cezası verildi.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Alkollü araç kullanan Merve Köstereli, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 5 yıl, direksiyona müdahale ettiği iddia edilen Tunç Öcal da, aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, bir önceki celsede 80 bin TL kefalet ile serbest bırakılan sanıklar Merve Köstereli ile Tunç Öcal ve avukatları katıldı. Gizem Berfu Altunoğlu'nun ailesi ve yakınları da duruşmada hazır bulundu.

ESKİ NİŞANLILAR YİNE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sanık Merve Köstereli esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği savunmada, "Benim alkol miktarım çok azdı. Araba kullanamayacak durumda değildim. Sözlü ve fiziksel tartışmamız, benzin bittiğinde gerçekleşmişti. Çıktığımızda da herhangi bir tartışmamız olmadı. Kazaya sebep olan Tunç. Tunç'un ifadeleri çelişkilidir. Direksiyonu kırdı. Eğer o kazada ben ölseydim bugün Tunç kadın cinayetinden de yargılanacaktı. Şu an mali müşavir olmak üzereyim. ve bir geleceğim var, lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Son sözü sorulan Köstereli, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

"BU OLAYDA HİÇBİR KASTIM YOKTUR"

Direksiyona müdahale ederek kazaya sebebiyet verdiği iddiasını kabul etmeyen, Mevre Köstereli'nin kendisini darp ettiğini söyleyen Tunç Öcal ise, "Merve aşırı alkollüydü. Bu olayda hiçbir kastım yoktur. 33 yaşına kadar karakolun kapısından dahi girmiş değilim, beraatimi istiyorum"dedi. Son sözü sorulan Tunç Öcal, "Olayla ilgili hiçbir alakam yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.

AYNI SUÇTAN BİRİ 5 YIL DİĞERİ DE 7.5 YIL CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, her iki şüpheliye de, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan ceza verdi. Mahkeme, Merve Köstereli'yi 5 yıl, Tunç Öcal'ı da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Köstereli'nin ehliyetine 2 yıl, Öcal'ın ehliyetine de 3 yıl süre ile el konuldu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli'nin yönetiminde aracın Maltepe'de 6 Ekim 2018 tarihinde takla atarak hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na (21) çarparak ölümüne, araçta bulunan bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu anlatılıyor.

Merve Köstereli'nin Tunç Öcal'dan ayrılmak istediği için aralarında tartışma çıktığı, tartışma sırasında Tunç Öcal'ın Merve Köstereli'nin kullanımındaki aracın direksiyonuna müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği savunulan iddianamede, Merve Köstereli'nin de aracın direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak olay anında alkollü olmasının da etkisi ile yaya olan Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

Araçta bulunan Zeynep Karlı Aşık'nın da yaralandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli'nin ilk ölçümde 0.90, 32 dakika sonra alınan ikinci ölçümde de 0.46 promil, Tunç Öcal'ın da 0.70 promil alkollü olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal'ın, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişini de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV