Maltepe'de Hemşirenin Öldüğü Trafik Kazası Davası

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen 2 kişi hakkında onbeşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen 2 kişi hakkında onbeşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu Merve Köstereli ve Tunç Öcal katıldı. Duruşmada, müştekiler Fahri Altunoğlu, İlknur Altunoğlu ile taraf avukatları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından söz verelin tutuklu sanık Tunç Öcal, olay günü yanında sanık Merve Köstereli ve mağdur Zeynep Karlı Işık'ın olduğunu, sanık Köstereli'nin kullandığı otomobille seyir halindeyken sanıkla tartışmaya başladıklarını, o arada aracın benzinin bitmesi nedeniyle Merve Köstereli'nin daha çok sinirlendiğini ve kendisine saldırmaya başladığını, sanığın direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaya çarptığını, kendisinin tartışma sırasında hiçbir şekilde diğer tutuklu sanığa müdahale etmediğini söyledi.



Tutuklu sanık Merve Köstereli ise olay günü Taksim'den döndüklerini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçtikten sonra diğer tutuklu sanık olan Tunç ile aralarında tartışma çıktığını ve sanığın birden elini direksiyona atarak direksiyonu kırdığını iddia ederek, aracın kendisinin kontrolünden çıkarak takla attığını, takla attıktan sonra kendisinin araçtan çıktığını, aracın içerisinde bulunan Tunç, Zeynep ve Berkan'ın dışarıda yatar vaziyette olduğunu, olayda yaşamını yitiren Gizem Berfu Altunoğlu'nun ise hastaneye gittiği zaman yaşamını yitirdiğini öğrendiğini belirtti.



Köstereli, olaydan dolayı üzgün olduğunu, olay günü alkol aldığını fakat araç sürmesini engelleyecek bir durumunun olmadığını, suçsuz olmadığını anlatarak beraatini talep etti.



Hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'un babası Fahri ve annesi İlknur Altunoğlu, davaya katılma talebinde bulunarak, sanıklardan şikayetçi oldukları ve cezalandırılmasını mahkemeden istedi.



Müştekilerin katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak tutuklu sanık Merve Köstereli hakkında hazırlanan 2 alkol raporu arasında farklı rakam çıktığı anlaşıldığından 50 promile kadar alkolün yarım saat içerisinde tolere edilip edilemeyeceği hususunda rapor düzenlenmesi istedi.



Heyet, kazaya ilişkin olay yerinde olduğu söylenen minibüs sürücüsü ile tutuklu sanıkların ve olayda yaşamını yitiren hemşire Altunoğlu'nun kazadaki kusur oranlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli'nin araç kullandığı sırada, yanında oturan nişanlısı Tunç Öcal ile ayrılma konusunda tartışma yaşadıkları anlatılıyor.



Tartışma sırasında Tunç Öcal'ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli'nin de direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak gereken dikkati yola verememesi ve olay sırasında alkollü olması nedeniyle yaya Gizem Berfu Altunoğlu'na çarptığı aktarılıyor.



İddianamede, Köstereli ve Öcal'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ikişer yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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