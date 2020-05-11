Maltepe'de her anne bir dünya - Son Dakika

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Maltepe'de her anne bir dünya

6 saat önce

Anneler Günü'nde alanlarında isim yapan altı başarılı kadın Maltepelilerle buluştu.

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Anneler Günü'nde alanlarında isim yapan altı başarılı kadın Maltepelilerle buluştu. Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir sosyal medya hesaplarından yaptığı yayınlarla ünlü isimleri Maltepelilerle buluşturan Maltepe Belediyesi, bu kez 'Her anne bir dünya' dedi. Gazeteci Nebil Özgentürk ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Anneler Günü özel yayınında Ayşe Kulin, Leman Sam, Itır Esen, Serenad Bağcan, Sedef Erken ve Ümmiye Koçak'ı ağırladı.


Maltepe'nin tüm anneleri artık annem


Yaşanan pandemi sürecinden dolayı dünyanın büyük çoğunluğunun annelerinden ayrı geçirdiği bir Anneler Günü'nde Maltepelilerin moralini yükseltecek bir yayın hazırlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, iki yıl önce kaybettiği annesini anarak, artık tüm Maltepeli anneleri kendi annesi saydığını ifade etti. Anneliğin önemini bir alıntıyla tanımlayan Kılıç, " Can Yücel'e sormuşlar, üstat neden hep baba sevgisi üzerine şiirler yazıyorsun diye. O da, 'Daha anne sevgisini anlatacak kadar şair olamadım' demiş. Anne sevgisi, şefkati, bilgeliğini kolay kolay herkes yakalayamaz. Başta demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.


Özgentürk'e ve yayında emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kılıç, "Helal olsun, Türkiye'de böyle kadınlar da varmış dedirten, her biri alanında isim yapmış değerli arkadaşlarımız da birazdan yayında olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.


Sevilen müzisyen Serenad Bağcan, babaannesinin vefatının hemen sonrasında babasının bestelediği 'Annem' şarkısını Anneler Günü'ne özel seslendirdi. Babaannesiyle ilgili bir anıyı paylaşan Bağcan, denize giren 83 yaşındaki babaannesinin gece yarısı karşı kıyıdan çıktığını anlattı.


Maltepe'de tiyatro yapacaklar


2001 yılında "Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu"nu kuran, Anadolu'nun çağdaş yüzü olarak gönüllere taht kuran Ümmiye Koçak, yayına Mersin'den katıldı. Korona günlerinde balkondan balkona konuştuklarını, bahçeyle uğraştıklarını anlatan Koçak, tiyatroya zorunlu ara verdiklerini söyledi. Özgentürk'ün önlem alarak az seyirciye oynasaydınız önerisi üzerine Koçak, "Normal zamanda çok geliyorlardı tiyatroya şimdi mi gelecekler, biz bedava da oynasak bizi davet eden, tiyatroya değer veren mi var sanki" sitemine kayıtsız kalmayan Başkan Kılıç, çağdaş, entelektüel, vatansever bir Türk kadını olarak gördüğünü ifade ettiği Koçak'ı TSKM Kardelen Salonlarına Uluslararası Tiyatro Festivali'nde tiyatro yapmaya davet etti. Davete çok sevinen Koçak, kadınlara seslenerek, "Sevgili annelerim, kendinizi yetiştirin, kendi kendimizi ifade etmeyi öğrenelim artık, birileri bizim yerimize karar vermesin. Sevgiyle anlatmamız lazım, bunun da alttan başlaması, Anadolu'dan başlaması lazım, 20 yıldır bunun mücadelesini veriyorum" çağrısında bulundu.


"Göbek bağı anne ölünce kopuyor"


Yeşilçam'ın sevilen ismi Itır Esen, annesini beş sene önce kaybettiğini belirterek, anne ölünce, anneyle bebeği bağlayan göbek bağının koptuğunu ve çok acı çektiğini ifade etti. Pandemi sürecinde günlerin biraz zor geçtiğini ifade eden Esen, "Bütün dünyanın evde olduğu bir zaman dilimi insanlık tarihinde yoktur sanırım. Dünya durdu bir anda, neden olduğunu sonradan anlayacağız" dedi.


Çağdaş Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Ayşe Kulin, sosyal medyadan yaptığı ilk program olduğunu belirterek, çok sevindiğini ve Anneler Günü hediyesi olarak gördüğünü ifade etti. Teknik aksaklıktan ötürü yayında fazla kalamayan Kulin, iyi niyetle bile olsa bir başkasına annelik taslamanın kimsenin haddi olamayacağını, anneliğin biricik olduğunu belirtti.


"Otizmli çocuklar öfke nöbeti geçiriyor"


Asıl mesleği avukatlık olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sedef Erken, hayatında ilk kez bir Anneler Günü etkinliğine davet edildiğini ifade etti. Sedef Erken, oğlunun otizmli doğduğunu ve 12 yıldır otizmli çocuklar için gönüllü çalıştığını belirterek, bir yandan yazı yazdığını anlattı. Erken, "Aynı zamanda çocuğunda üç hastalık birden olup, gecekonduda yaşayan ve okuma yazma bilmeyen anne var. Anneler hep geri planda kalıyor. Sayın Ali Başkanı gıyaben tanıyorum ve bu alandan çalışmaları olduğunu biliyorum, teşekkür ediyorum" dedi. Üreten Engelliler Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, down sendromlu çocukların Sevgi Kafe'de çalışıp, Karıncalar Atölyesi'nde kese kağıdı yaparak para kazandıklarını anlattı.


Müziği kadar sosyal sorumluluk bilinciyle de topluma örnek olan sanatçı Leman Sam da, her günün çok kıymetli olduğunu belirterek, bir rol modeli olmadığı için anneliği doğadan öğrendiğini anlattı. Hayvanseverliğiyle de tanınan Sam, "Güvercinlerden çocuklarını nasıl hayata hazırladıklarını, nasıl disiplin uyguladıklarını öğrendim, herkese tavsiye ederim. Duruşum, hayata bakışım, ne varsa doğadan öğrendim" dedi. Tüm hayvan türlerinin de anneler gününü kutlayan Sam, hayvanlara işkence edenler için, "Virüs daha kalibresi olan, bir amacı olan daha akıllı bir şey, hayvanlara zarar verenleri virüs olarak bile görmüyorum" ifadesini kullandı.


Nebil Özgentürk sosyal medya hesaplarından paylaştığı, büyük beğeni alan mesajını bir kez de ekrandan okudu. Özgentürk, "Yüreği vicdanla, merhametle, sevgiyle, huzur isteğiyle ve evladına sarılamayanların ruhuyla devam etsin bütün Anneler Günü. Evladını yitirenlerin, annesiz kalanların, evlat hayali kuranların, masada vicdanını eksik etmeyenlerin, cebinde şefkat, tebessüm taşıyanların Anneler Günü kutlu olsun" dedi. Serenad Bağcan'ın Bülbül parçasını seslendirmesiyle program son buldu. - İSTANBUL

Anneler Günü, Maltepe, Koçak, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:35 Kaynak: İHA


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