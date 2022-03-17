Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı

17.03.2022 10:07
Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı

Maltepe'de bir benzin istasyonunun market kısmına gelen 2 kişiden biri çalışanı oyalarken diğeri de şarj aparatı çalmaya çalıştı.

Maltepe'de bir benzin istasyonunun market kısmına gelen 2 kişiden biri çalışanı oyalarken diğeri de şarj aparatı çalmaya çalıştı. Görevlinin durumu fark edip yanlarına gelmesi üzerine şahıslar adeta dondu kaldı. İş yeri çalışanının azarladıktan sonra kovduğu şahıslar iş yerinden kaçarken, hırsızlık teşebbüsü kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 22.00 sıralarında Maltepe'de bir benzin istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, benzin istasyonunun market bölümünde çalışan Emin K. kasada bulunduğu sırada 2 kişi içeri girdi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar şarj aparatlarına bakarken bir şüpheli kasaya yönelip sorular sormaya başladı. O anı fırsat bilen diğer şüpheli şarj aparatını montunun içine koyarken, kasada bulunan Emin K. o anı fark edip şüphelinin yanına giderek suç üstü yakaladı. Neye uğradığını şaşıran şüphelinin montundan şarj aparatlarını alan Emin K. kısa bir tartışmanın ardından 2 şüpheliyi marketten kovdu. Öte yandan şahısların şarj aparatını çalmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görevli Emin K., "Olay akşam 22.00 sıralarında oldu. 2 arkadaş müşteri gibi markete girdiler. Yardımcı olmak maksadıyla kasada duruyordum. 2 kişi oldukları için biri beni oyalamak için şarj aparatını bana uzattı ve fiyatını sordu. O sırada ona hizmet ederken diğeri uyanıklık yapıp bunu fırsat bildi ve şarj aparatını montunun içine koydu. Bir gözüm ondaydı çünkü hırsız olduklarından şüphelenmiştim. Dikkatim sayesinde böyle bir hırsızlık girişimini önlemiş oldum. Son zamanlarda bu tür olaylar sıklıkla yaşanmaya başladı. Emniyet mensubu arkadaşlardan rica ediyoruz bu olayların önünü alsınlar. Ben şikayetçi olmadım zaten gerekli uyarıyı yapıp kovdum. Şirket kendi adına gerekli yerlere şikayet için başvurdu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı
Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı
Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı
Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı
Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı

YORUMLAR
500
Akaryakıta son üç günde üçüncü indirim! Benzin 18 liralara, motorin 19 liralara geriledi Akaryakıta son üç günde üçüncü indirim! Benzin 18 liralara, motorin 19 liralara geriledi Kargo ücretini ödemek istemedi bıçaklandı Kargo ücretini ödemek istemedi bıçaklandı

Maltepe, Market, Benzin, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:15:43. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de hırsızlar iş üstündeyken iş yeri çalışanına yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement