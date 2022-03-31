Maltepe'de hırsızlık girişimi iddiası sonrası linç girişimden yeni görüntüler - Son Dakika

MALTEPE'de bir otomobili çalmaya çalıştığı iddia ettikleri Çetin Gül'ü (29) döverek öldürdüğü iddia edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken 7'si serbest bırakıldı. Şüphelilerin Gül'ü kaldırım üzerinde dakikalarca yumrukladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü çıkarken Gül'ün avukatı Anıl Keskintaş, şüphelilerin tutuklu yargılanması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

Maltepe, Zümrütevler mahallesinde 26 Mart saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde duran Besim K.'ya ait otomobili çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül, alarmın çalması sonucu uyanan araç sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanmaya başladı. Kalabalık bir süre kovaladıkları Çetin Gül'ü yakalayarak feci şekilde dövdü. Gül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan incelemede şüphelinin kovalanıp dövülme anlarının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerden tespit edilen çalınmaya çalışıldığı iddia edilen otomobilin sahibi Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve 15 yaşındaki M.E. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili sorgulanan 18 yaşından büyük 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin şüpheli Cüney A.'yı "Kasten öldürme" suçundan tutuklarken 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIOlaya ilişkin Gül'ün kaldırım üzerinde dakikalarca darp edildiği görüntüler de ortaya çıktı. Birden fazla kişinin Gül'ü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TALEBİMİZ BU ŞAHISLARIN TUTUKLU YARGILANMASIHayatını kaybeden Çetin Gül'ün ailesinin avukatı Anıl Kesikbaş, "Olay kapsamında bir kamera görüntüsü var. Kamera görüntüsünde görüleceği üzere, 4-5 kişi defalarca Çetin Gül'ü vurarak öldürüyor. Mahkeme görmesine rağmen her hangi bir şekilde haklarında tutuklamaya yönelik herhangi bir işlem yapmıyor. Adli kontrolle serbest bırakıyor. Adam öldürülmesine rağmen bir tutuklama işlemi gerçekleştirilmiyor. Bununla ilgili verilen karara itiraz ediyoruz. 8 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi ve birisi tutuklandı. Geri kalan kişiler adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kişiler de kamera görüntülerinde görüleceği üzere, vuruyorlar. Mahkemeye de sunuldu bu kamera görüntüleri. Bizim talebimiz bu şahısların tutuklu olarak yargılanması" şeklinde konuştu.

SERBEST BIRAKILMALARINA İTİRAZ EDİLDİ

Avukat Kesikbaş, "Olayda kasten öldürme suçu var. Şahısların vurmuş olduğu yumruklara bakıldığında, süreklilik arz ediyor. Bir tane vurarak bırakmıyor. Bu canavarca hisle adam öldürme suçunu oluşturur" dedi. Kesikbaş'ın şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.