Son Dakika Haberleri: Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs kamerada

Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs kamerada

7 saat önce

Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs kameradaİSTANBUL - Maltepe'de bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs, Mobil Park Timlerince yakalandı.

Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs, Mobil Park Timlerince yakalandı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir iş yerinde iki şahsın hırsızlık yapması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Olayın faillerinden olduğu tespit edilen yaşı küçük Y.C. isimli şahıs, Mobil Park Timleri tarafından geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Aydınevler Mahallesinde yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda 2 ayrı 'açıktan hırsızlık' suçundan sabıkası olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen Y.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Y.C. ile beraberindeki şahsın iş yerinde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs kamerada

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu
3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:25:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de hırsızlık yapan şahıs kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]