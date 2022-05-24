Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada

24.05.2022 19:34

Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada Maltepe'de bir sürücü ile İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma esnasında, zabıta ekipleri vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı.

Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir sürücü ile İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma esnasında, zabıta ekipleri vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı. İBB zabıta ekipleri ile vatandaş arasında yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe sahil yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü ile İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün "Bana kim vurdu" dediği ve zabıta ekiplerinin sürücüyü araç içerisine zorla sokmaya çalıştığı görüldü.

Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada
Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada

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Kaynak: İHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Maltepe, Tragger, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de İBB zabıtasıyla vatandaş arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika
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