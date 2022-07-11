MALTEPE'DE İÇİNDE SÜRÜCÜSÜ OLMAYAN OTOMOBİL 35 METRE KAYDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE İÇİNDE SÜRÜCÜSÜ OLMAYAN OTOMOBİL 35 METRE KAYDI

11.07.2022 09:04

MALTEPE'de sürücüsünün sokak ortasına park ettiği otomobil kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 35 metre geri kaydı.

MALTEPE'de sürücüsünün sokak ortasına park ettiği otomobil kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 35 metre geri kaydı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini sokak ortasına park eden sürücü aracından ayrıldı. Boş otomobil daha sonra yaklaşık 35 metre geri geri giderek kaydı. Park halindeki otomobillere çarpmadan hareket eden otomobil, bir süre sonra yolun ortasında durdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE İÇİNDE SÜRÜCÜSÜ OLMAYAN OTOMOBİL 35 METRE KAYDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE İÇİNDE SÜRÜCÜSÜ OLMAYAN OTOMOBİL 35 METRE KAYDI - Son Dakika
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