MALTEPE'DE İÇİNDE SÜRÜCÜSÜ OLMAYAN OTOMOBİL 35 METRE KAYDI

MALTEPE'de sürücüsünün sokak ortasına park ettiği otomobil kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 35 metre geri kaydı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini sokak ortasına park eden sürücü aracından ayrıldı. Boş otomobil daha sonra yaklaşık 35 metre geri geri giderek kaydı. Park halindeki otomobillere çarpmadan hareket eden otomobil, bir süre sonra yolun ortasında durdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.