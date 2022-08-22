MALTEPE'DE TRAFİK TARTIŞMASINDA ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ SÜRDÜ - Son Dakika
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MALTEPE'DE TRAFİK TARTIŞMASINDA ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ SÜRDÜ

22.08.2022 10:01

MALTEPE'de iddiaya göre bir kadın sürücü, trafikte otomobiliyle kendisini sıkıştıran başka bir sürücüyü cep telefonuyla görüntülemek istedi.

MALTEPE'de iddiaya göre bir kadın sürücü, trafikte otomobiliyle kendisini sıkıştıran başka bir sürücüyü cep telefonuyla görüntülemek istedi. Buna öfkelenen diğer sürücü otomobilini kadının üzerine sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ağustos Pazar günü saat 11.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, caddede aracıyla ilerleyen kadın sürücüyü sıkıştırdı. Bir süre sonra sürücüler otomobillerini caddede durdurdu. Ardından kadın sürücü aracından inerek, cep telefonuyla diğer aracın plakasını görüntülemeye başladı. Bu durumu fark eden diğer sürücü ise otomobilini kadın sürücünün üzerine sürdü. Aracın altında kalmaktan kurtulan kadın sürücü karşı taraf ile tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından adam otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE TRAFİK TARTIŞMASINDA ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ SÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE TRAFİK TARTIŞMASINDA ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ SÜRDÜ - Son Dakika
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