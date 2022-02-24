Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı

24.02.2022 09:15

Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı Maltepe'de İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durakta bekleyen yolcu minibüsüne çarptı.

Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı

Maltepe'de İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durakta bekleyen yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Maltepe D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durakta yolcu bekleyen minibüse arkadan çarptı. Yola savrulan minibüs park halindeki bir başka araca çarparak durabildi. Kazayla birlikte minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"Sert bir şekilde çarptı, sonrasını hatırlamıyorum"

Kaza esnasında minibüs içerisinde bulunan yolculardan Şahin Tuna, "Minibüs yolcu beklerken İETT aracı arkadan sert bir şekilde çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Yerden zor kalktım. Sanırım üzerime birileri düştü. Biraz ağrım var. Can kaybı olmasa da yaralananlar oldu" diye konuştu.

Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı

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Maltepe, Minibüs, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika


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