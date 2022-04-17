Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı

17.04.2022 09:51
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı

Maltepe'de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse arkadan gelen bir İETT otobüsü çarptı.

Maltepe'de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse arkadan gelen bir İETT otobüsü çarptı. Minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı.

Kaza, Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde dün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İlyas V. yönetimindeki 34 M 4305 plakalı hatlı minibüs iddiaya göre, yeşil yanan trafik ışıklarını geçtikten sonra yolcu almak için yol kenarında durdu. Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla ilerleyen Seyhan A. yönetimindeki 132M sefer sayılı İETT otobüsü, yol kenarında duran içi yolcu dolu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Kazaya karışan otobüsün ön camı ile minibüsün arka camı ve tamponu parçalandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürdü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas V., "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Biri bindi diğeri binemedi. Arkadan vurmasıyla benim kafamı vurmam bir oldu. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti. İçinde yolcu vardı. Bir ağır yaralı vardı, inliyordu. Kanaması yoktu ama kırığı olabilir" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
17 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 17 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı

Münir Karaloğlu, Minibüs, Maltepe, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement