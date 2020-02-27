Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga - Son Dakika
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Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga

6 saat önce

Maltepe'de daha önce husumetli olduğu tahmin edilen iki grup akşam saatlerinde karşı karşıya geldi.

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga, System.String[]

Maltepe'de daha önce husumetli olduğu tahmin edilen iki grup akşam saatlerinde karşı karşıya geldi. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30'da Maltepe ilçesi, Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli olan iki grup Küçükyalı Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Silahların konuştuğu kavgada taraflardan birisi kaçarak Rıhtım Caddesi'ndeki taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Taksiyi kurşun yağmuruna tutan eli silahlı kişiler, bir kişiyi yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşı en yakın hastaneye götürdü. Kavgadaki tarafların belirlenmesi ve silahlı saldırı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın meydana geldiği noktayı abluka altına alırken tüm delilleri topladı. O anlarda olaya şahit olan bir kişi yaşananları şöyle anlattı, "On, on iki el silah sesi duyduk. Kalabalık buraya toplandı sonra polis geldi. Yaralı vardı bir tane. Hemen zaten iki dakikaya polis geldi. Silah sesi duyduk dışarıya çıktığımızda bir kişi koşarak kaçtı polise haber verdik geldiler" dedi.

(Hanifi Bayar/İHA)

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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