Maltepe'de iki katlı evde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de iki katlı evde yangın - Son Dakika

Maltepe'de iki katlı evde yangın

6 saat önce

Maltepe'de iki katlı bir binada yangın çıktı.

Maltepe'de iki katlı evde yangın, System.String[]

Maltepe'de iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangını çıktığı evde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Maltepe'de saat 16.00 sıralarında iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıktığı evde mahsur kalan Şaziment İkikat, itfaiye tarafından evden kurtarılarak ambulansa alındı. İtfaiye erleri, yaşlı kadına üşümemesi için montunu verdi. Dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

İtfaiye, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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