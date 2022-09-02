MALTEPE'DE MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

MALTEPE'DE MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL VERME KAVGASI KAMERADA

02.09.2022 09:45

MALTEPE'de iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

MALTEPE'de iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Minibüsten inen bir şoför, diğer minibüsün aynasını yumruk atarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki iki minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsten inen şoför, diğer minibüsün aynasını yumruk atarak kırdı. Şoförlerin kavgasını çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı. Öfkeli şoför minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı gören çevredeki kişi, "Kaza yaşandı mı bilmiyorum ama burada yumruk yumruğa kavga ettiler. Arabada çocuk vardı.  Kadınlar araya girdi. Esnaf da ayırdı" dedi.

- İstanbul

YORUMLAR
500
TFF BİNASINA SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ARANIYOR TFF BİNASINA SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ARANIYOR TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ TFF BİNASINDA SALDIRININ İZLERİ
Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
15:47 Hırsızlar hedefe koydukları otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti çırılçıplak bırakıp kaçtı
15:05 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 16:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: MALTEPE'DE MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement