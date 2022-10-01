MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK aktüel görüntüler

MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK (3) aktüel görüntüler
Murat SOLAK - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ikinci işçi de kurtarıldı.
Maltepe'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye götürüldü.
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