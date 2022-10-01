Maltepe 'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK aktüel görüntüler - Son Dakika

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