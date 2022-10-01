MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK aktüel görüntüler - Son Dakika
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MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK aktüel görüntüler

01.10.2022 20:17

MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK (3) aktüel görüntülerMurat SOLAK - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ikinci işçi de kurtarıldı.

MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK (3) aktüel görüntüler

Murat SOLAK - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ikinci işçi de kurtarıldı.

Maltepe'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaynak: DHA

Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK aktüel görüntüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜK aktüel görüntüler - Son Dakika
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