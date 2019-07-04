Maltepe'de inşaat halindeki hastane bahçesindeki minibüs yandı
1 saat önce
Maltepe'de inşaat halindeki hastane bahçesindeki minibüs yandıİSTANBUL - Maltepe'de bir hastane inşaatında bulunan minibüste yangın çıktı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
'de inşaat halindeki hastane bahçesindeki minibüs yandı
İSTANBUL - Maltepe'de bir hastane inşaatında bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Maltepe Başıbüyük'de bir hastane inşaatının içinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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