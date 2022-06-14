Bina sakinlerinden Meltem Över, inşaatın temeli kazıldığı sırada istinat duvarının yıkıldığını belirterek, "Bahçede o saatlerde kimsenin olmaması ve zarar görmemesi sevindirici. Ancak çam ağacımız maalesef devrildi. Binamız mühürlendi. Bir an önce çözüm bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de inşaat temeli kazılırken istinat duvarı yıkılan yan bina boşaltıldı - Son Dakika

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