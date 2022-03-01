İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku - Son Dakika
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İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku

01.03.2022 10:10

İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku Buzdolabı bozulunca internetten yetkili servis çağırdı, 4 bin lira dolandırıldı '24 saat içinde düzelir' dediler, 4 bin lirayı alıp ortadan kayboldular Maltepe'de buzdolabı bozulan Umut Polat, 30 bin lira değerindeki buzdolabını tamir...

İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku

Buzdolabı bozulunca internetten yetkili servis çağırdı, 4 bin lira dolandırıldı

'24 saat içinde düzelir' dediler, 4 bin lirayı alıp ortadan kayboldular

İSTANBUL - Maltepe'de buzdolabı bozulan Umut Polat, 30 bin lira değerindeki buzdolabını tamir etmek için internet üzerinden teknik servis çağırdı. İddiaya göre, yetkili servis kılığında eve gelen dolandırıcılar, peşin 4 bin lira aldıkları buzdolabı için "Ana kartını değiştirdik, 24 saate düzelir" diyerek ortadan kayboldu. Yaklaşık 1.5 aydır bozuk buzdolabı ile sorun yaşayan Polat, dolandırıcıların bulunması için polise başvurdu.

Dolandırıcılık olayı geçtiğimiz günlerde Maltepe'de yaşandı. Umut Polat, 30 bin lira değerindeki buzdolabı bozulunca internet üzerinden evine teknik servis çağırdı. İddiaya göre, yetkili servis kılığında eve giren dolandırıcılar buzdolabını inceledikten sonra buzdolabının ana kartını değiştireceklerini kendilerine ise peşin 4 bin lira vermelerini istedi. Bunun üzerine söylenileni yapan Umut Polat, dolandırıcıların hesabına 4 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar, "Ana kartını değiştirdik, 24 saate düzelir" diyerek evden çıktı. Buzdolabının tamir edilmediğini ve parasını dolandırıcılara kaptırdığını fark eden Polat, polise şikayette bulundu.

"Anakartımızı söktüler ve bizden 4 bin lira nakit para istediler"

O anları anlatan Umut Polat, "Buzdolabım arızalandı. İnternetten araştırma yaptım teknik servis olarak 2 kişi geldiler. Üzerlerinde yelekleri de vardı, Orijinal teknik servis sandım. Eve gelip inceleme yaptılar. Dakikalar içerisinde bana dediler ki, "Ana kart arızalanmış" Ben de onlara güvendim, inandım, "Tamam, gereği neyse yapılsın" dedim. Anakartımızı söktüler ve bizden 4 bin lira nakit para istediler. Ben de elimde dekont olsun diye Sinan Al adında paylaştıkları IBAN'a attım. Ondan sonra 2 gün içinde gelip anakart cihazı takıp dolabın onarılacağını söylediler" dedi.

"24 saat sonra düzelecek dediler, aradan kaç 24 saat geçti"

Polat devamında "Ana kartı söküp gittiler. Aradan birkaç gün geçti. 2 gün sonra ellerinde bir ana kartla gelip onu taktılar. Bize dediler ki 24 saat sonra düzelecek. Aradan kaç 24 saat geçti. Mağduruz, marketten yapılan alışverişimizi ertesi gün çöpe atıyoruz. 1,5 ay oldu. Ne düzelen var ne de arayan soran var. İnternetten araştırma yaptım. ve yaklaşık 250, 300 kişi mağdur durumda. Ana kartı söküp üzerlerindeki üniformaları görünce basiretimiz mi bağlandı, inandım. Sürekli arıyorum telefonlarıma cevap vermiyorlar. Yetkililerden bu insanların yakalanmasını ve benim gibi daha farklı kişilerin dolandırılmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku
İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku

YORUMLAR
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Dolandırıcılık, İnternet, Maltepe, Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten bulunan teknik servisten dolandırıcılık şoku - Son Dakika


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