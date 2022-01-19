MALTEPE'DE İŞ MAKİNESİ İLE KABLO HIRSIZLIĞI - Son Dakika

MALTEPE'de altyapı çalışanı gibi giyinerek, 4 ayrı yerden iş makinesiyle 50 bin liralık inşaat kablosu ve fiber optik kablo çalan hırsızlar yakalandı. 23 Aralık ve 18 Ocak tarihleri arasında Maltepe'de 4 ayrı yerde kablo hırsızlığı meydana geldi. Kendilerini altyapı çalışanı gibi tanıtan 4 kişi, iş makinesiyle kazı yaparak 4 ayrı yerden 50 bin liralık elektrik kablosu ve fiber optik kablolarını çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin iş yelekleri ve iş makinesi ile olayları gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yapılan araştırmalarda olayı iş makinesi operatörü Ö.F.B. ile M.D.?nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, Ö.F.B. ile M.D.?yı evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler 'Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin iş makinesiyle hırsızlık yaptığı anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.