MALTEPE'DE İŞ ORTAĞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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MALTEPE'DE İŞ ORTAĞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

23.05.2022 14:33
MALTEPE'DE İŞ ORTAĞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

MALTEPE'de Gökmen Karakaya, kafede buluştuğu iş ortağı Serdar Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.

MALTEPE'de Gökmen Karakaya, kafede buluştuğu iş ortağı Serdar Kaya'yı silahla vurarak öldürdü. Ortaklar arasında alacak verecek yüzünden sorun olduğu öğrenildi.

Maltepe'de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik olduğu öne sürülen iş ortakları Serdar Kaya (52) ve Gökmen Karakaya (42) saat 11.00 sıralarında kafelerinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökmen Karakaya, ruhsatsız silahıyla ortağı Serdar Kaya'nın başına ateş etti. Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Gökmen Karakaya polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Serdar Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökmen Karakaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serdar Kaya'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, "Vuranı çok iyi tanıyorum. Çocukluğunu biliyorum. Babası da benim arkadaşımdı. Ölen de Allah rahmet eylesin iyi bir adamdı. Aralarında nasıl bir anlaşmazlık varsa. Bildiğim kadarıyla küslerdi. Ölen kişiden 100 bin lira talep etmiş galiba. Sonra ortaklıkları çözüm olmadı 100 bin lira yetmedi herhalde. Bir ara dükkanı kapattılar." dedi.

Görüntü dökümü -Olay yerindeki polis ekipleri -Olay yeri inceleme polislerinin çalışması -Mahalle sakinleri ile röp -Cenaze aracının gelmesi -Cenazenin araca koyulması

-Genel ve detay


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

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