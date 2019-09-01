Maltepe'de iş yeri yangını

Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi'ndeki 2 katlı ikinci el eşya satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu arada, yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ellerinden hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinin yanındaki apartmana sıçrayan alevleri söndürdü.

İş yerindeki yangın ise yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın nedeniyle caddeyi yoğun duman kapladığı görülürken, iş yerinde ve yanında bulunan apartmanda hasar meydana geldi.